Российская теннисистка Анна Блинкова уступила представительнице Белоруссии Арине Соболенко в матче второго круга турнира WTA во французском Страсбуре и покинула соревнования.

Матч на одном из кортов теннисного центра Страсбура продолжался чуть менее двух часов (1:57) и занял три партии. Счет по сетам 1:6, 6:4, 6:2 в пользу Соболенко.

На счету россиянки один эйс, а также семь двойных ошибок. Белорусская теннисистка также всего один раз подала навылет, но реже ошибалась на подаче — 5 раз.

Спортсменки показали примерно одинаковую реализацию брейк-пойнтов: 4 из 7 у Блинковой против 4 из 6 у Соболенко.

Следующей соперницей Арины Соболенко на турнире WTA в Страсбуре станет представительница Японии Нао Хибино, которая переиграла во втором круге казахстанскую теннисистку Зарину Дияс.