Хоккейный клуб СКА и новосибирская «Сибирь» свели к ничейному результату первый период в матче в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра проходит в Петербурге на арене «Ледового дворца». Прямую трансляцию встречи можно найти здесь.

Счет в матче на 7-й минуте открыл защитник «Сибири» Ефим Гуркин, передачами на него отметились Евгений Чесалин и Никита Шашков. Отметим, шайба была заброшена в равных составах.

На 11-й минуте хоккеисты СКА сравняли счёт, нападающий Иван Морозов реализовал буллит.

Отметим, в этом матче СКА выставил экспериментальный состав, поскольку в команде многие игроки заболели коронавирусом. Средний возраст игроков составляет менее 21 года. На тренерской скамейке отсутствует главный тренер СКА Валерий Брагин.