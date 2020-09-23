VP.Prodigy уступила Team Secret в первом раунде верхней сетки турнира OGA Dota PIT Season 3. Команда Виталия Save- Мельника забрала себе в копилку одну из трёх сыгранных карт, проиграв в итоге со счётом 1:2.

Ранее украинский игрок Илья Lil Ильюк, являющийся «четвёркой» VP.Prodigy в своём телеграм-канале высказался на счёт грядущих матчей, в том числе и с Team Secret. Илья очень рад провести игры с самыми талантливыми игроками против лучших команд мира.

Теперь в нижней сетке юниорскому составу VP.Prodigy нужно обыграть Nigma, чтобы пройти в следующий этап. Team Secret 24 сентября встретятся с победителями первой пары — NAVI.

Natus Vincere выиграла европейский коллектив Nigma, коллектив одолел своих соперников со счётом 2:0, потратив чуть больше 60 минут на две карты.

Турнир проходит с 20 по 26 сентября. Общий призовой фонд OGA Dota PIT Season 3 составляет 175 тыс. долларов, первое место получит 70 873 долларов, второе 36 822 долларов, а третье 19 822 доллара.