Российский тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на критику со стороны директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева.

В своем интервью Лайшев назвал Плющенко бездельником, который мешает команде Этери Тутберидзе делать свою работу.

В «Инстаграме» Плющенко разместил видеоответ, адресовав его директору «Самбо-70».

«Если ты видишь, что ситуация накаляется, ну переведи стрелку на другой день», — звучит голосовая дорожка из фильма «Жмурки».

Напомним, вчера команда Тутберидзе опубликовала переписку жены Евгения Плющенко, продюсера Яны Рудковской с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. В директе «Инстаграма» Рудковская предлагала Алине перейти в «Ангелы Плющенко».