Казалось бы, зачем смотреть выступления на этапах Кубка России по фигурному катанию? Можно посмотреть программы Щербаковой, Трусовой и остальной компании квадисток, все равно разрыв с остальными — небо и земля… Как бы не так.

Этот турнир позволит многим любителям фигурного катания посмотреть за пределы сборной России и оценить постановки спортсменок, которые не являются, например, звездами группы Этери Тутберидзе. По сравнению с космонавтками, двигающими вперёд мировой спорт, эти фигуристки не могут похвастаться мировыми рекордами, но на уровне Европы они катаются отлично и притягивают взгляды своими образами. И ради них точно стоит смотреть Кубок России.

На этапе Кубка России в Сызрани практически безошибочно выступила фигуристка ЦСКА Анна Фролова. Благодаря чистому исполнению обеих программ она стала второй, обогнав представительницу «Хрустального» Майю Хромых. Чувственную короткую программу под музыку из к/ф «Матильда» Фролова катает уже с прошлого сезона, а произвольную под Эцио Боссо ей поставили уже новую — и обе постановки достойны внимания.

Четвертое место среди взрослых в Сызрани Мария Талалайкина, у которой была интересная произвольная программа в образе Малефисенты, руку к которой приложила еще действующая фигуристка Алена Леонова.

На будущих этапах Кубка России мы наверняка увидим юную спортсменку из ЦСКА Елизавету Осокину, которая впечатлила всех еще на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске. Произвольная в образе девушки, бегущей по волнам, сильно отличается от того, что привыкли сейчас делать на льду в женском одиночном.

Надеемся, удастся обратить внимание и на перебравшуюся из Оренбурга в Москву Валерию Шульскую. В прошлом сезоне она впечатлила многих на чемпионате России в Красноярске, а даст ли толчок в карьере переход в «Ангелы Плющенко» — покажет именно Кубок России. Любопытно будет увидеть на льду Елизавету Нугуманову, звезду фигурнокатательного тиктока — благодаря соцсетям она уже набрала определённую базу фанатов, а теперь сможет увеличить ее, ведь этапы КР транслирует Первый канал.

Также Кубок России — это хорошая возможность вспомнить о спортсменках, которые тяжело выступали в последние годы и проходят период перерождения. Такой, например, путь выбрала Станислава Константинова, переехавшая в Москву после того, как пролетела мимо сборной России. В «Инстаграме» фигуристка уже заинтриговала фанатов превью одной из программ, так что будет интересно посмотреть на обновившуюся Константинову в соревновательном режиме.

Посмотрим, что покажут повзрослевшие Анастасия Губанова и Серафима Саханович: по юниорам эти спортсменки брали совершенно разные медали, а выйдя на взрослый уровень, не растеряли своего обаяния.

Возможно, на этапах Кубка напомнит о себе и Анастасия Тараканова: в последнее время ходили слухи о том, что фигуристка сменила тренера или же вообще перешла в другой вид спорта — фигурное катание на роликовых коньках.

Одним словом, на оставшихся этапах Кубка России нам точно будет на кого посмотреть — и это не только ученицы Тутберидзе.