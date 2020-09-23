Казалось бы, зачем смотреть выступления на этапах Кубка России по фигурному катанию? Можно посмотреть программы Щербаковой, Трусовой и остальной компании квадисток, все равно разрыв с остальными — небо и земля… Как бы не так.

Этот турнир позволит многим любителям фигурного катания посмотреть за пределы сборной России и оценить постановки спортсменок, которые не являются, например, звездами группы Этери Тутберидзе. По сравнению с космонавтками, двигающими вперёд мировой спорт, эти фигуристки не могут похвастаться мировыми рекордами, но на уровне Европы они катаются отлично и притягивают взгляды своими образами. И ради них точно стоит смотреть Кубок России.

На этапе Кубка России в Сызрани практически безошибочно выступила фигуристка ЦСКА Анна Фролова. Благодаря чистому исполнению обеих программ она стала второй, обогнав представительницу «Хрустального» Майю Хромых. Чувственную короткую программу под музыку из к/ф «Матильда» Фролова катает уже с прошлого сезона, а произвольную под Эцио Боссо ей поставили уже новую — и обе постановки достойны внимания.

Четвертое место среди взрослых в Сызрани Мария Талалайкина, у которой была интересная произвольная программа в образе Малефисенты, руку к которой приложила еще действующая фигуристка Алена Леонова.

Мария Талалайкина

Мария Талалайкина на мемориале Панина-Коломенкина. Фото: Валентин Егоршин/Nevasport

На будущих этапах Кубка России мы наверняка увидим юную спортсменку из ЦСКА Елизавету Осокину, которая впечатлила всех еще на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске. Произвольная в образе девушки, бегущей по волнам, сильно отличается от того, что привыкли сейчас делать на льду в женском одиночном.

Надеемся, удастся обратить внимание и на перебравшуюся из Оренбурга в Москву Валерию Шульскую. В прошлом сезоне она впечатлила многих на чемпионате России в Красноярске, а даст ли толчок в карьере переход в «Ангелы Плющенко» — покажет именно Кубок России. Любопытно будет увидеть на льду Елизавету Нугуманову, звезду фигурнокатательного тиктока — благодаря соцсетям она уже набрала определённую базу фанатов, а теперь сможет увеличить ее, ведь этапы КР транслирует Первый канал.

Также Кубок России — это хорошая возможность вспомнить о спортсменках, которые тяжело выступали в последние годы и проходят период перерождения. Такой, например, путь выбрала Станислава Константинова, переехавшая в Москву после того, как пролетела мимо сборной России. В «Инстаграме» фигуристка уже заинтриговала фанатов превью одной из программ, так что будет интересно посмотреть на обновившуюся Константинову в соревновательном режиме.

Станислава Константинова. Фото: Валерия Кукалева/Nevasport

Посмотрим, что покажут повзрослевшие Анастасия Губанова и Серафима Саханович: по юниорам эти спортсменки брали совершенно разные медали, а выйдя на взрослый уровень, не растеряли своего обаяния.

Возможно, на этапах Кубка напомнит о себе и Анастасия Тараканова: в последнее время ходили слухи о том, что фигуристка сменила тренера или же вообще перешла в другой вид спорта — фигурное катание на роликовых коньках.

Одним словом, на оставшихся этапах Кубка России нам точно будет на кого посмотреть — и это не только ученицы Тутберидзе.