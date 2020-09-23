Выставочные биатлонные соревнования «Рождественская гонка» или World Team Challenge в 2020 году не состоится. Обычно турнир проходит в конце декабря на футбольном стадионе «Фелтинс-Арена» в Гельзенкирхене.

Об отмене гонки в 2020 году сообщили в Sport 1. Причиной отмены мероприятия стала пандемия коронавируса, поскольку в Германии до сих пор действует запрет на проведение мероприятий с большим количеством зрителей. В этом году проведение соревнований было запланировано на 28 декабря, вполне вероятно, что проводить «Рождественскую гонку» с ограниченным количеством зрителей было бы невыгодно.

Организаторы отметили, что мероприятие перенесено на 2021 год, а билеты, которые были приобретены на гонку-2020, будут действительны и через год.