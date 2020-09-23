Петербургский СКА уступил новосибирской «Сибири» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла на площадке «Ледового дворца» Санкт-Петербурга и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

В первом периоде команды пришли к равному результату: на шайбу Ефима Гуркина СКА ответил буллитом Ивана Морозова.

Во втором периоде в составе «Сибири» отличились Евгений Чесалин и Юусо Пуустинен. В третьем периоде Пуустинен забросил еще одну шайбу с передач Микаэля Руохомы и Константина Алексеева, закрепив победный счет в матче.

Отметим, это третье поражение СКА в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ. В этом матче основную часть команды составляли игроки «СКА-1946», поскольку большая часть игроков клуба заболела коронавирусом.