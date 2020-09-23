Саппорт европейской команды Alliance Артём Fng Баршак поделился в твитере своими эмоциями после того, как Natus Vincere выиграла европейский коллектив Nigma в открывающем матче OGA Dota PIT Season 3 со счётом 2:0.

нави еще не сыгрались, а уже выигрывают тир1 команды

22 сентября киберспортивный клуб Natus Vincere в своих социальных сетях объявил о том, что на ближайших двух турнирах OGA Dota PIT Season 3 и ESL One Germany 2020 под их тэгом будет играть команда FlyToMoon.

Турнир проходит с 20 по 26 сентября. Общий призовой фонд OGA Dota PIT Season 3 составляет 175 тыс. долларов, первое место получит 70 873 долларов, второе 36 822 долларов, а третье 19 822 доллара.

Состав NAVI выглядит следующим образом:

Алик «V-Tune» Воробей

Богдан «Iceberg» Василенко

Виктор «GeneRaL» Нигрини

Владимир «RodjER» Никогосян

Андрей «ALWAYSWANNAFLY» Бондаренко

Сергей «AnahRoniX» Быковский (менеджер)