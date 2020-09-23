Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поделилась с подписчиками кадрами с новой фотосессии.

Спортсменка выложила несколько снимков в своем «Инстаграме». На некоторых из них на Загитову направлены лучи красного света.

Подборку из нескольких фото можно увидеть в профиле Загитовой:

Многие подписчики восхитились фото в комментариях, и отметили, что у спортсменки, наконец-то, появилось больше свободного времени, поэтому в профиле начали появляться интересные и концептуальные снимки.

Напомним, Алина Загитова не участвовала в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, пока она не получила назначения на этапы Кубка России и занимается работой ведущей в проекте «Ледниковый период» на Первом канале.