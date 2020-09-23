Российский клуб Virtus.pro отправил основной ростер в инактив, теперь «медведи» пропустят грядущий турнир ESL One Germany 2020. Представители организации объяснили это решение тем, что состав не показывал долгое время тех результатов, которых ждало руководство и сами болельщики. Информация об этом появилась на официальном сайте Virtus.pro

В последние месяцы ростер не показывал тех результатов, на которые мы ориентировались: это понимают сами игроки, руководство клуба и вы, наши болельщики. Сейчас самое время сделать паузу и принять важные решения о дальнейшем пути команды, — сообщается в анонсе.

ESL One Germany 2020 пройдёт с 5 октября до 1 ноября, а призовой фонд составит $400 000, который будет распределён между 16 командами из Европы и СНГ. Первая часть турнира пройдёт по швейцарской системе, плей-офф будет сыгран по системе Double Elimination на восемь команд.

Ростер Virtus.pro, ушедший в инактив:

— Игорь iLTW Филатов

— Владимир No[o]ne Миненко

— Роман Resolut1on Фоминок

— Бакыт Zayac Эмилжанов

— Алексей Solo Березин