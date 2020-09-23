Петербургский баскетбольный «Зенит» обыграл польскую команду «Зелена Гура» во втором матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Игра состоялась на «Сибур-Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 83:74 в пользу хозяев площадки.

Счет по четвертям — 19:21, 17:16, 20:13, 27:24, определяющей в матче стала третья четверть, за которую петербуржцы обеспечили себе комфортное преимущество в счете. В составе «Зенита» максимальную результативность показал Билли Барон, набравший за игру 26 очков. В составе «Зелены Гуры» 27 очков за матч набрал Габриэль лундберг, на счету Джеффри Гросселла — дабл-дабл, 17 очков + 10 подборов.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома с эстонским «Калевом». Матч должен пройти в Санкт-Петербурге в субботу, 26 сентября.