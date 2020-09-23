Российский хореограф и постановщик ледовых шоу, серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух стал участником шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, куда пришел вместе со своей девушкой, актрисой театра и кино Елизаветой Арзамасовой.

Премьера выпуска ожидается сегодня, 23 сентября, в 23:30 по московскому времени.

Фото и видеоролики со съемок выпуска появились в «Инстаграме» передачи. «Впервые в качестве пары у нас в гостях», — отметили в аккаунте шоу.

Отметим, Илья Авербух и Елизавета Арзамасова подтвердили факт отношений после того, как их совместные фото опубликовали в ряде российских СМИ, однако еще не давали комментарии по этому поводу, предпочитая держать личную жизнь в тайне.