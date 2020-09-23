Сегодня, 24 сентября, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоятся пять матчей.

На 17:00 по московскому времени запланировано две игры. В Уфе местный «Салават Юлаев» сыграет против челябинского «Трактора». Магнитогорский «Металлург» на одноименной арене сыграет с подольским «Витязем».

В 19:00 по московскому времени начнется матч нижегородского «Торпедо» против хабаровского «Амура», однако пока проведение игры под угрозой из-за возможной вспышки коронавируса в составе команды хозяев.

На 19:30 запланировано начало еще двух встреч: ХК «Сочи» принимает московское «Динамо», а ЦСКА на домашней арене сыграет с череповецкой «Северсталью».

Накануне состоялся матч петербургского СКА и «Сибири»: команда Валерия Брагина в его отсутствие сыграла полумолодежным составом и уступила гостям со счетом 1:4.