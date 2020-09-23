Лондонский «Челси» разгромил «Барнсли» в матче третьего раунда Кубка английской лиги в сезоне-2020/21. Игра состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл на 19-й минуте Тэмми Абрахам, на 49-й минуте голом в матче отметился Росс Баркли.

Свои первые голы в составе «Челси» забил немецкий нападающий Кай Хаверц, который перешел из «Байера» в лондонский клуб совсем недавно. Хаверц сделал в матче хет-трик, отличившись на 28-й, 55 и 65 минутах матча. В первой голевой атаке ему ассистировал Мэйсон Маунт, во втором тайме немец забивал с передач Тэмми Абрахама.

На 83-й минуте французский нападающий «Челси» Оливье Жиру забил еще один гол и оформил окончательный счет в матче.