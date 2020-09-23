Продолжение истории с переманиванием Алины Загитовой в группу Евгения Плющенко, поражение СКА и победа «Зенита», а также новости об успехах и провалах российских теннисистов в Европе — в традиционном дайджесте от Nevasport.

СКА уступил «Сибири» в домашнем матче КХЛ, сыграв молодежкой

Петербургский СКА уступил новосибирской «Сибири» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла на площадке «Ледового дворца» Санкт-Петербурга и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе СКА единственную шайбу забросил с буллита Иван Морозов.

Жена Плющенко объяснила переписку с Загитовой

Продюсер и супруга тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась о слитой переписке с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Жена Плющенко считает, что сообщения об академии «Ангелы Плющенко», в которую предлагают перейти Загитовой, вырваны из общего контекста.

«Зенит» обыграл «Зелену Гуру» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

Петербургский баскетбольный «Зенит» обыграл польскую команду «Зелена Гура» во втором матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра состоялась на «Сибур-Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 83:74 в пользу хозяев площадки. Счет по четвертям — 19:21, 17:16, 20:13, 27:24, определяющей в матче стала третья четверть, за которую петербуржцы обеспечили себе комфортное преимущество в счете.

Блинкова проиграла Соболенко и вылетела с турнира в Страсбуре

Российская теннисистка Анна Блинкова уступила представительнице Белоруссии Арине Соболенко в матче второго круга турнира WTA во французском Страсбуре и покинула соревнования. Матч на одном из кортов теннисного центра Страсбура продолжался чуть менее двух часов (1:57) и занял три партии. Счет по сетам 1:6, 6:4, 6:2 в пользу Соболенко.

Рублев обыграл Пола и вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Томми Пола и вышел в четвертьфинал турнира АТР500 в Гамбурге. Спортсмены провели на корте «Ротенбаум клуба» 1 час 38 минут и сыграли три сета. Счет по партиям 6:1, 3:6, 6:2 пользу россиянина.

Александрова вылетела с турнира в Страсбуре, проиграв Синяковой

Российская теннисистка Екатерина Александрова вылетела с турнира WTA во французском Страсбуре, в матче второго круга уступив представительнице Чехии Катержине Синяковой. Счет по сетам 6:2, 6:4 в пользу Синяковой, спортсменки провели на площадке чуть менее полутора часов.

«Рождественская гонка» с участием лучших биатлонистов мира не состоится в 2020 году

Выставочные биатлонные соревнования «Рождественская гонка» или World Team Challenge в 2020 году не состоится. Обычно турнир проходит в конце декабря на футбольном стадионе «Фелтинс-Арена» в Гельзенкирхене. Об отмене гонки в 2020 году сообщили в Sport 1. Причиной отмены мероприятия стала пандемия коронавируса, поскольку в Германии до сих пор действует запрет на проведение мероприятий с большим количеством зрителей.