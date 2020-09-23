Сегодня, 23 сентября, и NAVI и VP.Prodigy взяли своё, а именно как минимум по одной карте, будучи аутсайдерами. Это отличные результаты для СНГ-региона, как по мне. Сейчас разберём с вами два интереснейших матча, причём из разных киберспортивных дисциплин.

Evil Geniuses vs FURIA

Evil Geniuses

ESL Pro League Season 12 наконец вышла на свою финишную прямую и теперь за матчам ещё более приятно наблюдать. «Злые Гении» уверенно закончили групповую стадию со счётом 6-1 и имеют в своём арсенале 18 очков. Единственное поражение команда схлопотала против FURIA.

Однако плей-офф, это совершенно другая часть турнира, которая радикально отличается от групповой стадии. У команд есть время, чтобы отдохнуть и подготовиться к сопернику, а значит звание фаворита здесь более оправдано.

FURIA

Бразильцы молодцы. Я очень рад видеть стабильную команду в американском регионе, которая показывать достойный перфоманс на протяжении года. Молодые и заряженные парни не раз выходили в плей-офф стадию важных турниров и не раз играли против EG.

Прогноз

По маппулу лучшее преимущество имеют Evil Geniuses, тот же Nuke и Inferno намного лучше у этой команды, чем у FURIA. В общем, думаю, что матч будет очень напряжённым, но в итоге победу одержат EG, на морально-волевых, так сказать.

Natus Vincere – Secret

Natus Vincere

Перенесёмся на мгновение в Доту на OGA Dota PIT Season 3, где новоиспечённые Natus Vinecere «катком переехали» своих соперников из Nigma со счётом 2:0. Очень интересно наблюдать за этими ребятами под такой крупной организацией. Форма игроков очень сильная и стабильная, в этом сомнений определённо нет.

Secret

Вот тут-то и загвоздка. Secret — лучшая команда мира и даже в таком лайтовом для них турнире играют адекватно и без «закидонов». VP.Prodigy отжали карту, но серию то Puppey и команда забрали себе. Есть небольшое предположение, что Secret будут раскачиваться по турниру и становиться всё сильнее.

Прогноз

Букмекеры совсем не верят в Natus Vincere и я с ними согласен. Не думаю, что случится сенсация и «Рождённые Побеждать» вдруг выиграют лучшую команду мира. Я бы сделал ставку на Secret догоном по картам.