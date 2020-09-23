Мюнхенская «Бавария» встретится с испанской «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 24 сентября в Будапеште, начало в 22:00 по мск.

«Бавария»

Если разговор заходит про «Баварию», то на язык сразу ложится вопрос, а есть ли вообще хоть кто-нибудь, кто в состоянии обыграть их. У многих экспертов складывается ощущение, что это вообще непобедимая команда, но давайте разберёмся по порядку.

«Бавария» забивает восемь мячей «Барселоне» в полуфинале Лиги чемпионов и с лёгкостью проходят сильный коллектив «Лион». Единственная команда, которая заставила задуматься, а вдруг всё-таки проиграют, это финал Лиги чемпионов, где мюнхенцы встретились с «ПСЖ».

Игроки клуба сейчас находятся в первоклассной форме и две недели на подготовку к сезону вполне достаточно, чтобы чемпионский состав продолжал обыгрывать всех и вся. Победа над «Шальке» в стартовом туре Бундеслиги со счётом 8:0 подтверждает статистику.

«Севилья»

Однако не стоит считать только «Баварию» самыми крутыми. «Севилья» лучшая команда в истории Лиги Европы и успех в предыдущем сезоне определённо можно назвать выдающимся.

Плей-офф Лиги Европы для «Севильи» был решающим, ведь именно там команда показала всю свою волю к победе против сильнейших команд. Победа над «Ромой» со счётом 2-0 без шансов, волевая победа на «Манчестер Юнайтед» и, конечно же, победа над миланским «Интером» в финале.

Невероятная тактика, проявление характера и точная и сильная игра каждого отдельного игрока приводят «Севилью» к победе.

Прогноз

24 сентября в Будапеште встретятся две очень сильные команды, которые отлично чувствуют себя и в защите, и в агрессивной игре. Эксперты уверены, что первые 45 минут коллективы будут проверять друг друга на прочность. И у «Баварии» и у «Севильи» так называемая «прочность» на высоком уровне. Именно поэтому, аналитики дают свой прогноз на ничью по итогам первого тайма с коэффициентом 3.06.