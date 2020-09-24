OBo ушёл из Complexity по личным причинам
Североамериканский игрок команды Complexity 17-летний Оэун oBo Склаттер в одностороннем порядке вышел из коллектива. Юный киберспортсмен вернётся в США, где будет искать новую организацию.
ALOHADANCE выиграл более 2.5 млн рублей в турнире по покеру
Бывший игрок команды FlyToMoon Илья ALOHADANCE Коробкин выиграл более $33 тыс в турнире по покеру. Илья занял 39 место на World Championship of Online Poker на PokerStars. В пересчёте на текущий курс доллара ALOHADANCE заработал более 2.5 млн рублей.
Quincy Crew одержала победу на BTS Pro Series Season 3
Североамериканская команда Quincy Crew выиграла турнир BTS Pro Series Season 3, обыграв финалистов CR4ZY со счётом 3:1. Коллектив Явара YaWaR Хассана забрал внушительную сумму призового фонда в размере $21 тыс.
Stewie2k недоволен расписанием матчей в турнирах по CS:GO
Джейк Stewie2k Йип, являющийся игроком североамериканской команды Team Liquid остался недоволен расписанием матчей в турнирах по CS:GO. Джейк в своём твиттере рассказал, что ранние матчи, начинающиеся в 10:00 очень сбивают киберспортсменов, после серии вечерних и ночных турниров.
MAJ3R: Прекратите жаловаться на расписание, у многих игроков настоящей работы не было
В спор к Stewie2k включился турецкий игрок Энжин MAJ3R Купели, который обратил внимание на то, что киберспортсмены зарабатывают деньги, играя в видеоигры, хотя многие люди регулярно просыпаются очень рано и идут работать до поздней ночи.
Президент Олимпийского комитета РФ: Игры, которые связаны с убийствами и насилием противоречат духу олимпизма
Natus Vincere обыграла Nigma на OGA Dota PIT Season 3
Natus Vincere выиграла европейский коллектив Nigma в открывающем матче OGA Dota PIT Season 3. «Рождённые Побеждать» одолели своих соперников со счётом 2:0, потратив чуть больше 60 минут на две карты.
Новый состав VP.Prodigy проиграл Team Secret на OGA Dota PIT Season 3
VP.Prodigy уступила Team Secret в первом раунде верхней сетки турнира OGA Dota PIT Season 3. Команда Виталия Save- Мельника забрала себе в копилку одну из трёх сыгранных карт, проиграв в итоге со счётом 1:2.
Fng: NAVI ещё не сыгрались, а уже выигрывают тир-1 команды
Основной состав Virtus.pro отправился в инактив
Российский клуб Virtus.pro отправил основной ростер в инактив, теперь «медведи» пропустят грядущий турнир ESL One Germany 2020. Представители организации объяснили это решение тем, что состав не показывал долгое время тех результатов, которых ждало руководство и сами болельщики.
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