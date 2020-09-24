В Эдмонтоне состоялся третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Далласом» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч завершился крупной победой «Тампы» со счётом 5:2.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров открыл счет в матче, забросив свою седьмую шайбу в текущем Кубке Сстэнли. Через полторы минуты вторую шайбу забросил Стивен Стэмкос, дебютировавший в Кубке Стэнли. «Даллас» ответил шайбой Джейсона Дикинсона. Во втором периоде забивали игроки «Тампы» Хедман и Пойнт после паса Кучерова. Палат сделал счет крупным. Хейсканен в третьем периоде отыграл одну шайбу.

«Тампа» повела в серии — 2-1. Следующую игру команды проведут 26 сентября в 3:00 по московскому времени.