«Барселона» объявила об уходе форварда Луиса Суареса в «Атлетико». Уругваец покидает каталонский клуб, проведя шесть сезонов.

Сообщаются детали трансфера: Мадридский клуб выплатит «Барселоне» 6 миллионов евро в виде различных бонусов.

«Спасибо, Луис Суарес, за эти шесть лет!» — поблагодарила «Барселона» Суареса в твиттере.

В четверг днем состоится прощальная пресс-конференция уругвайца. Ранее Суареса связывали с переходом в итальянский «Ювентус».

Напомним, Суарес перешел в «Барселону» в 2014 году из «Ливерпуля». За это время он победил по четыре раза в Ла Лиге и Кубке Испании, а также по разу Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В прошлом сезоне Суарес сыграл за «Барселону» 36 матчей, на его счету 21 гол и 12 результативных передач.