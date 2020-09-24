Полузащитник сборной России Далер Кузяев до конца не определился с клубом. Игрок договорился с «Локомотивом» о контракте, но еще будет все может поменяться.

Как сообщается журналист Сергей Егоров, ясность может быть в пятницу, когда у «Локомотива» состоится трансферный комитет. Также Кузяев ждет конкретики от «Рейнджерс». А вот «Спартак», как говорят, вышел из переговоров.

«Зенит» же, что удивительно, несколько трансферных окон подряд просто не переплачивает даже русским. То есть у Кузяева было 1,2 годового дохода и могло остаться 1,2», – написал Егоров.

Ранее главный тренер «Локомотива» Марко Николич одобрил переход Кузяева в московский клуб, а тот посетил матч молодежной команды.

Отметим, срок контракта Кузяева с «Зенитом» истек по завершении прошлого сезона. «Зенит» хотел продлить контракт, но Кузяев попытался найти варианты в Европе.