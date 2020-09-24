Российский форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров поделился впечатлениями от победы в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Далласом» (5:2, 2-1).

Превзошедший Павла Буре по голам за карьеру в плей-офф, Кучеров отметил, что «Тампа» глубоко доставляла шайбу, удачно действовала в форчеке.

«Сегодня мы просто придерживались плана на игру. Чем проще играем, тем большего успеха добиваемся. Но вообще мы хорошо играли все 60 минут. Надо сделать это ещё два раза. Сегодня я чувствовал себя хорошо», – приводит слова Кучерова пресс-служба НХЛ.

Напомним, Кучеров собрал два (1+1) очка в игре, сделав 23-ю результативную передачу в текущем плей-офф. Кучеров превзошёл достижение Евгения Малкинапо передачам в победном для «Питтсбурга» плей-офф 2009 года (22 передачи).