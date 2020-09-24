"Торпедо" и рижское "Динамо" на турнире в Нижнем Новгороде. Фото: официальный сайт "Торпедо"

"Торпедо" и рижское "Динамо" на турнире в Нижнем Новгороде. Фото: официальный сайт "Торпедо"

КХЛ опубликовало официальное заявление касательно игры между рижским и московским «Динамо», который должен был пройти 26 сентября в Риге. Рижскому «Динамо» будет засчитано техническое поражение. Об этом сообщает на официальном сайте бело-голубых.

Исходя из заявлений, Динамо» Рига официально уведомило лигу, что находится на карантине, поэтому проведение матча чемпионата КХЛ 26 сентября 2020 года с командой «Динамо» Москва не представляется возможным.

Рижский клуб принимает на себя все последствия такого решения в соответствии с регламентом КХЛ и просит КХЛ проинформировать московское «Динамо» об отсутствии необходимости прибытия в Латвию на матч.

При этом «Динамо» Рига выставлять резервный состав на игру отказалось.

Отметим, что в «Динамо» Рига 5 случаев подтверждённых случаев коронавируса в команде «Динамо» Рига — пять человек.