В Будапеште пройдет матч за Суперкубок Европы. Победитель Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» встретится с обладателем трофея Лиги Европы «Севильей». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь:

У испанцев длительная серия без поражений — команда не уступает уже 23 матча кряду.

«Бавария» начала сезон форменным разгромом «Шальке» со счетом 8:0. Команда Флика невероятно играет в атаке, с начала августа забивая больше 2,5 мячей за игру. В предыдущих двух матчах «Бавария» забила по 8 голов «Барселоне» и «Шальке».

В истории «Баварии» было три матча за Суперкубок и одна победа. У «Севильи — пять матчей — один успех. «Бавария» всегда участвовала в этом матче в качестве победителя Лиги чемпионов, а «Севилья» — как обладатель Кубка УЕФА и Лиги Европы.