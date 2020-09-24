В среду состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Ростов» — «Маккаби Хайфа». Начало игры в 19.30. Трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

«Ростов» не выступал в еврокубках с эпохи Курбана Бердыева. В прошлом сезоне коллектив Валерия Карпина занял пятое место в РПЛ и завоевала путевку в Европу.

“Ростов” пропустил последний тур в чемпионате. Команде запишут три очка без выхода на поле, поскольку «Ротор» отказался играть из-за коронавируса.

Маккаби не проигрывает чутра тура в своем чемпионате. Главный арбитр матча — Петр Ардуляну из Чехии.

В случае прохода «Маккаби» «Ростов» с большой вероятностью сыграет в плей-офф Лиги Европы с английским «Тоттенхэмом», который возглавляет Жозе Моуринью.