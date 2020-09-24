Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев сообщил, что ему дали главный бой на одном из будущих турниров UFC. Боец не уточнил, когда и с кем состоится бой, но поблагодарил руководителя промоушена Дану Уайта за то, что тот сдержал слово.

«У меня есть дата боя. Теперь мне ищут соперника. Пять раундов, главный бой. Спасибо, Дана Уайт, за то, что сдержали слово. [Готов драться] с кем угодно, когда угодно, где угодно», — написал боец у себя в твиттере.

Чамаев добавил, что дебютировал в профессиональных боях ММА 28 месяцев назад и прибавляет с каждым днем. «Усердная работа решает», — добавил он.

В прошлый уик-энд Чимаев одержал свою третью победу в карьере в UFC, нокаутировав Джеральда Мёршарта за 17 секунд. Все свои победы в UFC Чимаев одержал досрочно.