Петербургский СКА не уберегся от коронавируса — больше половины состава сдали положительный тест. На матч с «Сибирью» армейцы вышли самым молодым составом в истории КХЛ. Средний возраст хоккеистов на льду составлял 20 лет и 263 дня. Большинство представляли систему СКА — «СКА-Неву» и «СКА-1946». Кроме того, с корабля на балл, едва подписав контракт, место в воротах занял голкипер Михаил Бердин.

«У половины игроков это была первая игра в КХЛ, но все не выпадали из ритма, не терялись, выходили из зоны», — отметил 16-летний защитник Арсений Коромыслов, ставший самым юным хоккеистом, сыгравшим за СКА в КХЛ.

Неожиданности случились и на тренерском мостике. В отсутствии штаба Валерия Брагина туда взошел вице-президент СКА Роман Ротенберг, ранее никогда не исполнявший роль тренера.

«Роман Борисович подсказывал нам во время игры, подбадривал нас, мотивировал. Как и остальные тренеры, он помогал команде», — сказал после матча нападающий Марат Хуснутдинов.

Молодость и задор СКА определили характер поединка. Армейцы пытались играть в атаку, создавали и не реализовывали моменты, а «Сибирь» забивала. В первом периоде Гуркин отличился после рикошета, выведя клуб из Новосибирска вперед.

СКА удалось сравнять счет с помощью буллита: штрафной бросок успешно реализовал Иван Морозов — один из немногочисленных игроков основы.

Во втором периоде бросали Морозов, Подколзин, Хуснутдинов, однако шайбу забросили гости — Чесали вблизи ворот ловко переправил шайбу в сетку.

И вновь многочисленные атаки СКА с большим количеством хороших моментов. А забивает снова «Сибирь», наказывая армейцев за ошибку — перехват Пуустинена и третья шайба в воротах СКА. В заключительном периоде Пуустинен оформил дубль, подставив клюшку. Так молодежь СКА набила первые шишки.

«У игроков КХЛ выше скорость — здесь все играют быстрее. Выше игровой интеллект», — отметил Хуснутдинов.

«А еще у них все-таки больше мастерства пока, чем у нас. Но мы подключаемся к основе, как раз, чтобы прогрессировать», — добавил Корамыслов.

Следующий матч СКА снова проведет таким же составом. Но соперник уже будет серьезнее. В пятницу в Ледовый пожалует казанский «Ак Барс».