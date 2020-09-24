В ближайший уик-энд в Сочи состоится российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Из-за пандемии коронавируса нынешний сезон «Формула-1» проходит в непривычных условиях. Сильно пострадал календарь соревнования и формат проведения этапов. Главное отличие этого сезона от остальных — отсутствие зрителей.

Гран-при в Сочи станет первым в нынешнем сезоне, который пройдет в присутствии болельщиков на стадионе. Все 9 предыдущих этапов проходили без зрителей.

Такое решение было принято при согласовании с правительством РФ, руководством «Формулы-1» и организаторами этапа. На этап смогут попасть 50% зрителей от полной заполняемости трибун — это 30-32 тысячи человек.

Перед соревнованиями будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования, чтобы свести к минимуму риск угрозы распространения коронавируса. Все организаторы, обслуживающий и спортивный персонал должны будут пройти тесты на COVID-19.