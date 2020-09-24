Тренер сборной России Алексей Волков допустил отмену Кубка мира из-за пандемии коронавируса.

По словам Волкова, он не удивится, если Россия и на Кубок мира не поедет.

«Будем всей командой сидеть в России до Нового года, а может, и весь сезон. Да, конечно, в отсутствие соревнований спортсмены многое теряют. Но тренироваться и выступать внутри страны пока никто не запрещает — и то хорошо», — цитирует Волкова «Спорт-Экспресс».

Тренер подчеркнул, что морально готов к отмене. Уже обдумал самые разные варианты — выступать на Кубке России. Условия в России, по мнению Волкова, хорошие — стадионы и рельеф прекрасные. Хорошие условия размещения, например, в Тюмени. Основной вопрос лишь по погоде — насколько будет морозно в некоторых регионах и будет ли снег.