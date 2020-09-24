Боец UFC Зубайра Тухугов не хочет драться с Артемом Лобовым, который готов провести поединок с ним бесплатно.

«Вообще не вижу смысла с ним драться. Я иду вверх. Через бой попаду в топ-15, еще через бой — в топ-10. А это человек на пару километров позади меня. Сидит дома, нигде не дерется. И мне что, вернуться на пару километров назад и подраться с ним?», — приводит слова Тухугова «Спорт-Экспресс».

По словам Тухугова, должен быть какой-то смысл боя. Зубайра посоветовал Лобову возвратиться в UFC и подняться до его уровня. Тогда драка состоится.

Напомним, 29-летний Тухугов выступает в смешанных единоборствах с 2010 года. На его счету 24 поединка в ММА, в которых он одержал 19 побед при четырех поражениях, один бой завершился вничью. Последним соперником россиянина был Кевин Агилар, Тухугов одержал над ним победу в феврале 2020 года, добившись технического нокаута в первом раунде.