Российский форвард «Далласа» Александр Радулов не смог доиграть третий матч финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы», который его команда уступила со счетом 2:5. Россиянин врезался в борт и ударился головой.  Появилось видео этого эпизода.

Как мы видим, россиянин хотел сделать силовой прием против форварда «Лайтнинг» Блэйка Коулмэна, но упал на лед и врезался головой в борт. Затем Радулов вернулся на скамейку, после чего ушел в раздевалку и больше на лед не возвращался.

«Тампа» повела в серии — 2-1. Дубль сделал другой российский форвард Никита Кучеров. Следующий матч состоится 26 сентября в 3:00 по московскому времени.