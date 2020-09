Российский форвард «Далласа» Александр Радулов не смог доиграть третий матч финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы», который его команда уступила со счетом 2:5. Россиянин врезался в борт и ударился головой. Появилось видео этого эпизода.

OUCH#GoStars Alexander Radulov to the dressing room after this pic.twitter.com/Z5r3cYiXDj

— Here's Your Replay ⬇️ (@TheReplayGuy) September 24, 2020