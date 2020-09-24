Российский форвард «Далласа» Александр Радулов не смог доиграть третий матч финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы», который его команда уступила со счетом 2:5. Россиянин врезался в борт и ударился головой. Появилось видео этого эпизода.

OUCH#GoStars Alexander Radulov to the dressing room after this pic.twitter.com/Z5r3cYiXDj — Here's Your Replay ⬇️ (@TheReplayGuy) September 24, 2020

Как мы видим, россиянин хотел сделать силовой прием против форварда «Лайтнинг» Блэйка Коулмэна, но упал на лед и врезался головой в борт. Затем Радулов вернулся на скамейку, после чего ушел в раздевалку и больше на лед не возвращался.

«Тампа» повела в серии — 2-1. Дубль сделал другой российский форвард Никита Кучеров. Следующий матч состоится 26 сентября в 3:00 по московскому времени.