Немецкий футболист «ПСЖ» Юлиан Дракслер может перейти в «Зенит». Петербургский клуб ведёт активные переговоры, находясь в постоянном контакте с ближайшим окружением 27-летнего футболиста.

По словам инсайдера Нобеля Арустамяна, сложность в согласовании деталей присутствует, но стороны могут достичь принципиального соглашения в ближайшие дни.

Также Арустамян сообщил, что игроку предлагали «Краснодар» — клуб также может подписать немца и следит за развитием событий.

Дракслер перешел в «ПСЖ» из «Вольфсбурга» в 2017 года за 36 млн евро. В составе парижан атакующий полузащитник провел 143 матча, забил 21 гол и сделал 32 голевые передачи.

Отметим, срок действующего контракта Дракслера с «ПСЖ» истекает летом 2021 года. Ранее игроком интересовался «Лидс».