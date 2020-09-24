17-летний игрок из Америки Оуэн oBo Склаттер высказался на счёт ухода из организации Comlexity. Юный киберспортсмен поделился своими внутренними переживаниями и аргументировал свою позицию тем, что недооценил, насколько важно для него быть там, где игрок чувствует себя как дома.

В последнее время стало много шума вокруг карантина и хаоса, который должен вернуться в Великобританию. Мне было некомфортно находится в дали от дома на такой неопределённый срок. Я никогда не думал, что буду жить с европейской командой. Я полностью отдался игре, но недооценил, насколько важно для меня находиться там, где я чувствую себя как дома. Сейчас, когда во всём мире творится бардак, мне пришлось принять такое решение и я уверен, что оно верное.

Так же Оэун поблагодарил Джейсона Лейка, организацию и болельщиков, которые, по словам игрока, изменили многое в его жизни.

22 сентября Оэун oBo Склаттер в одностороннем порядке вышел из коллектива, киберспортсмен вернётся в США, где будет искать новую организацию.