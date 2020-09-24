Стартовый этап Кубка мира по лыжным гонкам состоится без зрителей. Соревнования должны пройти Руке/Куусамо (Финляндия).

Как и до пандемии, когда из-за отмены была смазана концовка сезона, коронавирусные ограничения повлияли на старт.

Сообщается, что данно решение принято в тесном сотрудничестве с федерацией лыжного спорта Финляндии и FIS. Как информируют организаторы, расписание планируется прежним, однако скорое пройдёт окончательное подтверждение в FIS».

Первый этап Кубка мира назначен на 27-29 ноября. Напомним, что победителем мужского турнира в общем зачете стал россиянин Александр Большунов.