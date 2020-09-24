Агент Секу Траоре поведал подробности, как пытался пристроить экс-полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в «Уотфорд». Этот клуб по итогам прошлого сезона вылетел из английской Премьер-лиги в Чемпионшип.

По словам Траоре, игрок и его отец просили контракт на один год, а если «Уотфорд» верентся в АПЛ, то и автоматическое продление два года. В «Уотфорде» от этих условий отказались, поскольку клуб хотел подписать Кузяева только до конца сезона, а дальше посмотреть, как он будет играть.

«Проблема в том, что пока никто в него не верит в АПЛ. От него отказались практически все клубы Премьер-лиги. Ему пока всё равно, нужно сначала себя показать в Чемпионшипе», — приводит слова Траоре Sport 24.

Агент отметил, что передал представителям Кузяева, чтобы тот приезжал на год и показывал себя. Но они этого варианта не понимают. Для «Уотфорда»же это риск.

В данный момент Кузяев является свободным агентом — его контракт с «Зенитом истек. Недавно стало известно, что Кузяев договорился о контракте с «Локомотивом».