Бывший форвард «Зенита» и сборной России Александр Кержаков стал главным тренером «Томи». Лучшим бомбардир в истории российского футбола в четверг прилетел в Томск и подписал соглашение с клубом до конца сезона.

Ранее 37-летний тренер работал на посту старшего тренера юношеской сборной России.

«Томь» располагается на 21-м, предпоследнем, место в ФНЛ. Перед Кержаковым поставлена задача сохранить прописку. У команды три очка в одиннадцати матчах.

Ранее стало известно, что кандидатура Кержакова одобрена губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным и спонсорами клуба. Отмечается, если молодой тренер возглавит «Томь», в клуб могут пополнить несколько футболистов «Зенита». В их числе полузащитники Леон Мусаев и Даниил Шамкин.