«Зенит» пополнил свой тренерский штаб испанским специалистом по физической подготовке Альберто Наварро.

37-летний тренер ранее долгое время работал в Королевской Федерации футбола Испании, а в 2012 году открыл собственную клинику.

По словам Наварро, все произошло благодаря его другу и коллеге Феликсу Ледесме (бывшему тренеру «Зенита»). Ледесма порекомендовал его тренерскому и медицинскому штабу клуба.

» Я очень рад и благодарен им, что они поверили в меня после собеседования и пригласили занять должность тренера по физподготовке. Это огромная мотивация для меня», — приводит слова Ледесмы официальный сайт клуба.

В начале 2018 года Наварро работал в «Локомотиве», где лично занимался с португальским полузащитником с Мануэлем Фернандешем.

Напомним, что в прошлом сезоне тренером «Зенита» по физподготовке был Феликс Ледесма, покинувший команду в августе.