Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил информацию о переговорах с полузащитником «ПСЖ» Юлианом Дракслером. Ранее инсайдере Ноберль Арустамян заявлял, что «Зенит» ведет активные переговоры с немцем.

«Дракслер? Еще не написали, что мы в Дембеле заинтересованы? Я уже говорил, что за глупости – питаться слухами?», — приводит слова Медведева Sport 24.

Медведев предложил взять любую фамилию первоклассного игрока и написать, что «Зенит» им интересуется.

Дракслер перешел в «ПСЖ» из «Вольфсбурга» в 2017 года за 36 млн евро. В составе парижан атакующий полузащитник провел 143 матча, забил 21 гол и сделал 32 голевые передачи.

Отметим, срок действующего контракта Дракслера с «ПСЖ» истекает летом 2021 года. Ранее игроком интересовался «Лидс».