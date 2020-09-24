Киберспортивная организация Virtus.pro опубликовала в твиттере картинку, где было написано только одно слово «TODAY». Фанаты с нетерпением затаили дыхание и ждут долгожданного анонса.

Под словом на картинке виднеется небольшая точка. В комментариях пользователи разглядели силуэт бомбы из CS:GO и Virtus.pro сегодня анонсируют новый молодёжный состав по этой дисциплине, либо совершатся кардинальные изменения в основном составе. Другие пользователи сравнили бомбу с возвращением Романа RAMZEs Кушнарёва, долгое время играющего в североамериканском регионе.

23 сентября российский клуб Virtus.pro отправил основной ростер в инактив, теперь «медведи» пропустят грядущий турнир ESL One Germany 2020. Представители организации объяснили это решение тем, что состав не показывал долгое время тех результатов, которых ждало руководство и сами болельщики.