Россиянин Карен Хачанов закончил играть на турнире в Гамбурге (Германия). Во втором раунде соревнований Хачанов вчистую проиграл сербу Душану Лайовичу со счётом 1:6, 2:6 .

Матч продолжался один час и одну минуту. За это время Хачанов не подал ни одного эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух. В активе Лайовича два эйса, три двойных ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из тринадцати.

В четвертьфинале турнира Лайович сыграет с победителем пары Пабло Куэвас (Уругвай) — Стефанос Циципас (Греция). Их матч состоится в четверг, 24 сентября, в 15:00 московскому времени.

В прошлом году до финала турнира в Гамбурге дошел другой россиянин Андрей Рублев, уступивший в трех сетах Николозу Басилашвили.