В УЕФА 1 октября, когда будет проходить жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2020/21,
назовут лучших футболистов уходящего сезона.
Эксперты ligakod раскрыли секрет, как работало жюри. Для того чтобы выбрать самых успешных
футболистов, было создано специальное жюри, в него вошли тренеры команд, которые принимали участие в
групповых матчах, а также профильные журналисты, отобранные ассоциацией европейских спортивных
изданий.
Так, для того чтобы выделить тройку лучших футболистов сезона 2019/2020, в жюри были приглашены 80
тренеров и 55 журналистов. Для определения лучших футболисток сезона 2019/2020, в жюри вошли 12
тренеров и 20 журналистов.
Принцип отбора фаворитов был одинаковым: каждому члену жюри было предложено написать 3 имени
спортсменов, которые, по его мнению, стали в этом сезоне лучшими, и около каждого имени нужно было
указать количество баллов от 1 до 3 В результате были отобраны те спортсмены, у которых оказалось
больше всего баллов.
Специалисты winpromokod рассказали, что среди футболистов лидерами и номинантами на награду стали:
●
Кевин де Брейне («Манчестер Сити», сборная Бельгии),
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Роберт Левандовски («Бавария», сборная Польши),
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Мануэль Нойер («Бавария», сборная Германии).
Среди женщин лучшими футболистками оказались:
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Люси Бронз («Лион», сборная Англии),
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Венди Ренар («Лион», сборная Франции),
●
Пернилле Хардер («Вольфсбург», сборная Дании).
Имена номинантов расположены в алфавитном порядке. 1 октября станут известны те, кто признаны
лучшими в уходящем сезоне.
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