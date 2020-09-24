В УЕФА 1 октября, когда будет проходить жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2020/21,

назовут лучших футболистов уходящего сезона.

Эксперты ligakod раскрыли секрет, как работало жюри. Для того чтобы выбрать самых успешных

футболистов, было создано специальное жюри, в него вошли тренеры команд, которые принимали участие в

групповых матчах, а также профильные журналисты, отобранные ассоциацией европейских спортивных

изданий.

Так, для того чтобы выделить тройку лучших футболистов сезона 2019/2020, в жюри были приглашены 80

тренеров и 55 журналистов. Для определения лучших футболисток сезона 2019/2020, в жюри вошли 12

тренеров и 20 журналистов.

Принцип отбора фаворитов был одинаковым: каждому члену жюри было предложено написать 3 имени

спортсменов, которые, по его мнению, стали в этом сезоне лучшими, и около каждого имени нужно было

указать количество баллов от 1 до 3 В результате были отобраны те спортсмены, у которых оказалось

больше всего баллов.

Специалисты winpromokod рассказали, что среди футболистов лидерами и номинантами на награду стали:

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Кевин де Брейне («Манчестер Сити», сборная Бельгии),

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Роберт Левандовски («Бавария», сборная Польши),

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Мануэль Нойер («Бавария», сборная Германии).

Среди женщин лучшими футболистками оказались:

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Люси Бронз («Лион», сборная Англии),

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Венди Ренар («Лион», сборная Франции),

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Пернилле Хардер («Вольфсбург», сборная Дании).

Имена номинантов расположены в алфавитном порядке. 1 октября станут известны те, кто признаны

лучшими в уходящем сезоне.