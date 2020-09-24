Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 9-го тура с «Уфой».

По словам Семака, к матчу полноценно готовится Ярослав Ракицкий. Семак отметил, что есть еще две тренировки — тренер надеется, что никто не получит повреждений.

Также Семак рассказал, как проходит восстановление Себастьяна Дриусси и Андрея Лунева. Аргентинец уже приступил к тренировкам.

«По плану — и у Андрея, и у Себастьяна. Пока никаких негативных новостей нет, поэтому ждем момента, когда ребята смогут присоединиться и начать заниматься полноценно в общей группе», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч «Зенита» с «Уфой» состоится 26 сентября в Санкт-Петербурге.