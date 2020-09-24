Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выложил пародию на переписку его жены Яны Рудковской и российской фигуристки Алины Загитовой. Евгений придумал воображаемую переписку его сына Александра (Гном Гномыча) и Этери Тутберидзе.

По замыслу создателя Тутберидзе приглашает его сына в «Хрустальный». В ней Гном Гномыч интересуется, на каких условиях он сможет тренироваться у Этери Георгиевны.

«50 на 50 с призовых, со всех шоу, рекламы и ТВ-проектов! Да и о 30 тысячах в конверте ежемесячно не забудь», — пишет воображаемая Тутберидзе.

На сетование Плющенко-младшего, что это немало, Тутберидзе отвечает, что это старая, но добрая традиция благодарности тренеру.

Кроме того, Тутберидзе якобы спрашивает Гном Гномыча, что он сейчас прыгает. Тот отвечает, что «все двойные».

«А… все двойные… ну как папа тебя всем тройным научит, так я тебя жду!», — пишет Тутберидзе. Якобы он берет детей только со всеми тройными.

«Шутка дня! Ну с такими условиями, Саня, ты точно далеко не уедешь», – подписал Плющенко в сторис.

Напомним, что ранее команда Тутберидзе выложила сриншот переписки Рудковской и Загитовой, в которой последней предлагается перейти к Плющенко.