Сегодня в Ледовом дворце состоится очередной матч КХЛ, в котором сыграют петербургский СКА и казанский «Ак Барс». Встреча начнется в 19.30.

Как и в предыдущем матче против «Сибири» СКА выйдет на лед практически молодежным составом. Средний возраст игроков не превышает 21 год. Причина — коронавирус у игроков, выкосивший большинство игроков основного состава.

Будет отсутствовать и главный тренер СКА Валерий Брагин. В его отсутствие армейцами будет руководить Андрей Козырев. Будет присутствовать на лавке и вице-президент клуба Роман Ротенберг.

СКА хотел перенести игру с «Ак Барсом», однако казанский клуб настоял на том, чтобы встреча состоялась. В предыдущей игрой с «Сибирью» СКА проиграл со счетом 1:4. Единственную шайбу у СКА забросил Морозов, реализовавший буллит.