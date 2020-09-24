«Рождённые Побеждать» проиграли европейской команде Team Secret в полуфинале верхней сетки OGA Dota PIT Season 3 со счётом 2:0. Обе карты закончились за чуть больше, чем 40 минут.

Team Secret попадает в финал верхней сетки и будет ждать победителя пары Team Liquid — Alliance, матч которых состоится сегодня. А NAVI падает в нижнюю сетку, где уже завтра 25 сентября 17:00 по мск встретятся с победителем пары 5men — OG.

Турнир проходит с 20 по 26 сентября. Общий призовой фонд OGA Dota PIT Season 3 составляет 175 тыс. долларов, первое место получит 70 873 долларов, второе 36 822 долларов, а третье 19 822 доллара.

22 сентября FlyToMoon полным составом перешла под тэг Natus Vincere. Помимо OGA Dota PIT Season 3 команда примет участие ни на ESL One Germany 2020 под тэгом NAVI. По словам представителей организации, после тестового периода будет обсуждаться дальнейшее продолжение сотрудничества между игроками и клубом.