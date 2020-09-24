Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о том, почему из группы Этери Тутберидзе стали уходить спортсменки. Она ответила на вопрос, действительно ли нет проблемы, когда от ведущего тренера страны уходят лидеры.

«Значит, ей надо задавать вопрос себе. Меня так тренер учил: если у тебя ошибка, ищи её в себе, а уже потом в тех, кто на неё влияет», — сказала Роднина, слова которой приводит «Р-Спорт».

Она также отметила, что для переходов из одной школы в другую есть трансферное окно. Однако не имеет значения, в какой группе тренируется спортсмен. По мнению Родниной, в данном случае нет никакой проблемы.

Напомним, трансферное окно закрылось 31 мая, поэтому переход чемпионки Европы Алёны Косторной от Тутберидзе к Евгению Плющенко официально не оформлен. Спортсменка сменила школу в июле, но до сих пор числится воспитанницей «Самбо-70».