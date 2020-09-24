Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской биатлонистки Ольги Зайцевой по допинговому делу. При этом её соотечественницы Яна Романова и Ольга Вилухина оправданы.

Зайцева, Романова и Вилухина попали под подозрение на Олимпийских играх в Сочи, их обвинили в нарушении антидопинговых правил. В связи с этим спортсменки были лишены серебряной медали эстафетной гонки. Вилухину также лишили серебряной награды в спринте.

Биатлонистки подали апелляцию в CAS, но из-за того, что апелляция Зйцевой не была удовлетворена, сборная России всё-таки лишится серебра женской эстафеты. Вилухина сохранит свою награду.

Отмечается, что суд отменил пожизненное отстранение Зайцевой от участия в Олимпийских играх. Ольга завершила карьеру в 2015 году.