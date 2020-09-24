Российский фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и Яны Рудковской, обратился к президенту России Владимиру Путину.

Юный спортсмен, известный как Гном Гномыч, попросил президента РФ принять закон, запрещающий СМИ публиковать материалы о детях без согласия родителей.

Напомним, ранее Плющенко-младший оказался в центре скандала, когда журнал Starhit опубликовал материал с информацией о возможной психической болезни фигуриста.

«Владимир Владимирович Путин, пожалуйста, можете журналу Starhit сказать, чтобы они не писали про меня гадости, про других детей. Пожалуйста, дайте им закон, чтобы не писали ни про кого гадости без разрешения моих родителей», – заявил Саша Плющенко в интервью ютуб-каналу Super.