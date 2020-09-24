Российский футбольный союз (РФС) и Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве.

Как сообщает Москва.ру, 24 сентября состоялось мероприятие, на котором была представлена рекомендательная система назначения арбитров на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).

В основе системы лежит принцип математической задачи из области кооперативных игр, где необходимо найти стабильные соответствия между элементами двух множеств, имеющих свои предпочтения. Новая система назначения судей призвана стать хорошим подспорьем для департамента судейства РФС.

Кроме того, ВШЭ оказывает помощь РФС при составлении календаря чемпионата России.

Напомним, в последнее время судейство в чемпионате России стало одной из самых конфликтных тем, несмотря на введение системы видеоповторов.