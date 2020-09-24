Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не сможет помочь своей команде в ближайших матчах.

Как сообщает Corriere dello Sport, 38-летний шведский футболист сдал положительный тест на коронавирус. Источник утверждает, что в ближайшее время клуб сделает официальное объявление.

Ранее COVID-19 был диагностирован у партнёра Ибрагимовича по команде защитника Леонардо Дуарте.

В прошлом сезоне Ибрагимович принял участие в 18 матчах Серии А, забил десять голов и отдал пять результативных передач. В летнее трансферное окно клуб договорился со шведским форвардом о продлении контракта.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных по всему миру превышает 31,4 миллиона, более 970 тысяч человек погибли, более 23 миллионов — выздоровели.